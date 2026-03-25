В Германии предрекли зарождение нефтеюаня Deutsche Bank: война в Иране может расширить расчеты за нефть в юанях

Война США и Израиля против Ирана стала проверкой для статуса доллара как валюты в мировой торговле нефтью, а одним из долгосрочных последствий конфликта может стать расширение использования китайского юаня в этой отрасли, полагают аналитики Deutsche Bank. Стратег компании Маллика Сачдева указала на сообщения о том, что Тегеран разрешает проход судов через Ормузский пролив при условии проведения платежей за нефть в юанях.

Конфликт может стать катализатором ослабления доминирования нефтедоллара и зарождения нефтеюаня, — считает она.

Пока Пекин активно укрепляет позиции китайской валюты, страны Персидского залива начинают экспериментировать с альтернативной платежной инфраструктурой. Даже Саудовская Аравия поставляет Китаю в четыре раза больше нефти, чем США. Это ставит под угрозу договоренности 1970-х годов, когда Эр-Рияд согласился продавать сырье исключительно за доллары в обмен на гарантии безопасности от Вашингтона.

Несмотря на временное снижение цен на нефть, эксперты ожидают сдвиг в глобальных финансах и торговых союзах. Пока ближневосточные энергетические объекты подвергаются бомбардировкам, страны-экспортеры будут вынуждены искать более безопасные способы проведения транзакций. Рост влияния Китая становится естественным ответом рынка на политическую и экономическую нестабильность.