Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 марта 2026 в 12:21

В Германии предрекли зарождение нефтеюаня

Deutsche Bank: война в Иране может расширить расчеты за нефть в юанях

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Война США и Израиля против Ирана стала проверкой для статуса доллара как валюты в мировой торговле нефтью, а одним из долгосрочных последствий конфликта может стать расширение использования китайского юаня в этой отрасли, полагают аналитики Deutsche Bank. Стратег компании Маллика Сачдева указала на сообщения о том, что Тегеран разрешает проход судов через Ормузский пролив при условии проведения платежей за нефть в юанях.

Конфликт может стать катализатором ослабления доминирования нефтедоллара и зарождения нефтеюаня, — считает она.

Пока Пекин активно укрепляет позиции китайской валюты, страны Персидского залива начинают экспериментировать с альтернативной платежной инфраструктурой. Даже Саудовская Аравия поставляет Китаю в четыре раза больше нефти, чем США. Это ставит под угрозу договоренности 1970-х годов, когда Эр-Рияд согласился продавать сырье исключительно за доллары в обмен на гарантии безопасности от Вашингтона.

Несмотря на временное снижение цен на нефть, эксперты ожидают сдвиг в глобальных финансах и торговых союзах. Пока ближневосточные энергетические объекты подвергаются бомбардировкам, страны-экспортеры будут вынуждены искать более безопасные способы проведения транзакций. Рост влияния Китая становится естественным ответом рынка на политическую и экономическую нестабильность.

Германия
нефть
Ближний Восток
войны
юани
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.