Нефтяные гиганты пришли в ужас из-за масштаба ближневосточного кризиса Эксперт BP Рэмзи: энергокризис на Ближнем Востоке может стать беспрецедентным

Нынешний энергетический кризис на Ближнем Востоке может войти в историю как самый тяжелый вызов для нефтяного рынка, заявил на конференции CERAWeek главный экономист компании BP Гарет Рэмзи. Эксперт отметил, что участники рынка никогда прежде не сталкивались с перебоями поставок такого масштаба, передает Politico.

По данным газеты, руководители крупнейших нефтяных компаний выглядели растерянными из-за масштабов сбоев в поставках, вызванных военными действиями. При этом главы Exxon Mobil и Saudi Aramco вообще не приехали на форум в техасском Хьюстоне.

Старший советник Oliver Wyman Пол Сэнки признал, что наблюдаемый кризис является худшим за всю его практику. Он подчеркнул, что заместить огромные объемы нефти, газа и гелия практически невозможно.

В неформальных беседах представители отрасли выражали недоумение по поводу того, как администрация США могла рассчитывать на быстрое подчинение Ирана. Участники рынка также делились опасениями относительно ущерба для бизнеса и экономики.

Ранее политолог Малек Дудаков отметил, что на снятие санкций с российского топлива Соединенные Штаты подтолкнуло стремительное подорожание нефти из-за ситуации в Иране. По его словам, цены на американском рынке уже приближаются к рекордным показателям.