Новые правила перевода денег с 1 апреля: что изменится, кого коснутся

С 1 апреля в России изменятся правила перевода денег. Что об этом известно, кого они коснутся?

Как изменятся правила перевода денег с 1 апреля

С 1 апреля 2026 года в России вступают в силу изменения правил заполнения платежных документов. Новый приказ Минфина корректирует оформление реквизитов при переводах денежных средств — в реквизитах «плательщика» нужно будет указывать полное или сокращенное наименование юридических лиц и банков, физическим лицам нужно будет прописывать фамилию, имя и отчество.

Обновленные правила затронут только бизнес и организации. Индивидуальным предпринимателям необходимо будет указывать полное имя и правовой статус, а частнопрактикующим — также вид деятельности и ИНН.

Кроме того, с 1 апреля в платежных документах появился реквизит «фактический плательщик». Его будет необходимо заполнить в случае, если деньги переводит представитель налогоплательщика (например, бухгалтер по доверенности).

Коснутся ли новые правила перевода денег физических лиц

Правила перевода денег между физическими лицами в России с 1 апреля не изменятся, сообщила пресс-служба Министерства финансов. В ведомстве обратили внимание, что нововведения касаются порядка заполнения реквизитов для переводов в бюджетную систему, включая налоги, сборы и штрафы, а также для платежей на казначейские счета.

«С 1 апреля 2026 года регулируются правила заполнения реквизитов исключительно для переводов в бюджетную систему РФ (налоги, сборы, штрафы) и платежей на казначейские счета. Обычные переводы между физическими лицами этот документ не затрагивает», — говорится в заявлении.

Новые правила не повлияют на простые переводы по СБП или номеру карты между людьми.

«Кинуть другу за обед или даме на косметику можно будет без заморочек. Но если перевод выглядит как оплата услуг — например, регулярные списания за маникюр или ремонт, — банк может вами заинтересоваться», — отметил Telegram-канал Mash.

Какие банковские переводы могут признать подозрительными

Банки анализируют операции на счетах, вычисляя нетипичные для пользователей пополнения и снятия, и могут признать подозрительными переводы на сумму свыше 200 тысяч рублей, заявила учредитель агентства правовой помощи Марина Павлова.

«Если клиент обычно совершает операции в одном городе, но неожиданно совершает крупный перевод в другой город, то такая операция может являться „сомнительной“ и подпадать под „период охлаждения“», — рассказала она.

В таком случае банк может заблокировать счет, добавила Павлова.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 27 марта: где сбои в России

Магнитные бури сегодня, 27 марта: что завтра, головные боли, тревожность

Жаркое солнце и тепло до +18? Погода в Москве в выходные: чего ждать