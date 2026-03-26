26 марта 2026 в 15:17

Минфин разъяснил, для кого изменятся правила перевода денег с 1 апреля

Минфин: правила перевода денег с 1 апреля не изменятся для физлиц

Правила перевода денег между физическими лицами в России с 1 апреля не изменятся, сообщила пресс-служба Министерства финансов. В ведомстве подчеркнули, что изменения коснутся порядка заполнения реквизитов для переводов в бюджетную систему, включая налоги, сборы и штрафы, а также для платежей на казначейские счета.

С 1 апреля вступают в силу обновленные правила перевода денежных средств, ранее регулируемые приказом Минфина от 12 ноября 2013 года № 107н. Обновленный приказ не содержит концептуальных нововведений и не затрагивает операции по переводу денежных средств между физлицами, — заявили в Минфине.

Ранее стало известно о введении изменений в правила проведения денежных переводов. Как пояснила магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили, нововведения имеют технический характер, однако существенно поменяют требования к оформлению платежных документов, приводя национальную систему в соответствие с международными стандартами.

Кроме того, доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко сообщил, что с 1 апреля вступает в силу новый закон о рассрочке, запрещающий продавцам устанавливать разную стоимость на один и тот же товар в зависимости от того, оплачивает ли покупатель всю сумму сразу или вносит ее частями. Данная мера, по его словам, призвана сделать рынок более прозрачным и укрепить защиту прав потребителей.

