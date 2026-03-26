26 марта 2026 в 04:33

Что известно об изменениях в правилах перевода денежных средств

Доцент Валишвили: в России меняются правила перевода денежных средств

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
С 1 апреля 2026 года вступают в силу поправки к правилам осуществления денежных переводов. Нововведения носят технический характер, но существенно изменят требования к заполнению платежных документов, приближая национальную систему к международным стандартам, заявила РИА Новости магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

Изменения коснутся реквизитов плательщика и назначения платежа. Если раньше можно было указывать краткое наименование или просто «ИП», то теперь юридическим лицам и банкам потребуется полное или сокращенное наименование, а физическим лицам — полностью фамилия, имя и отчество.

С 1 апреля 2026 года вступают в силу поправки к правилам осуществления перевода денежных средств. Фактически данные изменения направлены на совершенствование национальной платежной системы и обеспечения ее соответствия международному стандарту, — рассказала Валишвили.

Индивидуальным предпринимателям необходимо будет указывать полное имя и правовой статус, а частнопрактикующим — также вид деятельности и ИНН. Реквизит «назначение платежа» должен содержать исчерпывающую информацию: наименование товаров или услуг, номера договоров и товарных документов (до 210 символов).

Появился и новый реквизит — «фактический плательщик». Его заполняют, если деньги переводит представитель (например, бухгалтер по доверенности): вносятся данные реального плательщика, его ИНН или полное имя.

Также с 1 апреля 2026 года в России вступят в силу существенные изменения правил игры на рынке микрофинансирования. Максимальная переплата по краткосрочным займам (до года) снизится с 130% до 100% от первоначальной суммы кредита с учетом всех процентов, комиссий и штрафных санкций. Формально это должно защитить заемщиков от бесконтрольного роста долга.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Онколог предупредил, что любые непонятные симптомы могут говорить о раке
В Совфеде предложили самый эффективный метод борьбы с МФО
Zivert довела гостей до слез: премьера видеоверсии шоу «Где-то в Ретро»
Пенсия 70 тысяч рублей: как получить максимальную выплату
Первый спектакль Ефремова на свободе: как знаменитости оценили постановку
«Британца» Гребенщикова могут наказать за смену паспорта
Что известно об изменениях в правилах перевода денежных средств
«Они боятся сказать»: Трамп указал на прогресс в диалоге с Ираном
Юрист озвучил, в каких случаях можно получить деньги от курящих соседей
Прилеты по двум авиабазам: иранские дроны уже в США — привет от Хаменеи
Движение «Хезболла» сообщило об ударе по зданию МО Израиля в Тель-Авиве
Более двух десятков БПЛА сбили над Ленобластью
Многомиллионные долги, ислам, личная жизнь: где сейчас Сергей Романович
«Имперские» бренды Блиновской выставили на продажу
Дрон ВСУ ударил по гражданскому автомобилю в Белгородской области
Друзья Зеленского взвыли. Дроны ВСУ долетели до Прибалтики — Киев бьет не глядя
США и Израиль передумали уничтожать двух иранских политиков
Похищенный США Мадуро снова предстанет перед судом в Нью-Йорке
Депутат Рады пошла в суд из-за провалов главкома ВСУ на фронте
Очевидцы сообщили о серии взрывов в Выборге
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Бросаю семена в землю в марте — в июне в саду цветущий ковер. Три многолетника, которые нужно посеять прямо сейчас
Общество

Бросаю семена в землю в марте — в июне в саду цветущий ковер. Три многолетника, которые нужно посеять прямо сейчас

