Что известно об изменениях в правилах перевода денежных средств Доцент Валишвили: в России меняются правила перевода денежных средств

С 1 апреля 2026 года вступают в силу поправки к правилам осуществления денежных переводов. Нововведения носят технический характер, но существенно изменят требования к заполнению платежных документов, приближая национальную систему к международным стандартам, заявила РИА Новости магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

Изменения коснутся реквизитов плательщика и назначения платежа. Если раньше можно было указывать краткое наименование или просто «ИП», то теперь юридическим лицам и банкам потребуется полное или сокращенное наименование, а физическим лицам — полностью фамилия, имя и отчество.

С 1 апреля 2026 года вступают в силу поправки к правилам осуществления перевода денежных средств. Фактически данные изменения направлены на совершенствование национальной платежной системы и обеспечения ее соответствия международному стандарту, — рассказала Валишвили.

Индивидуальным предпринимателям необходимо будет указывать полное имя и правовой статус, а частнопрактикующим — также вид деятельности и ИНН. Реквизит «назначение платежа» должен содержать исчерпывающую информацию: наименование товаров или услуг, номера договоров и товарных документов (до 210 символов).

Появился и новый реквизит — «фактический плательщик». Его заполняют, если деньги переводит представитель (например, бухгалтер по доверенности): вносятся данные реального плательщика, его ИНН или полное имя.

Также с 1 апреля 2026 года в России вступят в силу существенные изменения правил игры на рынке микрофинансирования. Максимальная переплата по краткосрочным займам (до года) снизится с 130% до 100% от первоначальной суммы кредита с учетом всех процентов, комиссий и штрафных санкций. Формально это должно защитить заемщиков от бесконтрольного роста долга.