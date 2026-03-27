Депутата осудили за критику сексуальных извращений Суд в Финляндии наложил штраф на депутата Расянен за выражение своего мнения

Финского депутата Пяйви Расянен признали виновной за высказывание о гомосексуальности (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) как о «нарушении развития», суд наложил на нее штраф, сообщает Guardian. Христианскую демократку обязали выплатить €1800 (171 тыс. рублей).

Суд признал депутата виновной в разжигании ненависти. Ее заявления вызвали критику со стороны министров с крайне правыми взглядами. Расянен изложила свои взгляды в брошюре, впервые опубликованной в 2004 году, а затем размещенной на сайте Фонда Лютера в Финляндии и епархии Финской евангелической миссии в 2007 году.

Верховный суд постановил, что публикация брошюры в социальной сети в 2019 году и на собственном сайте в следующем году расценивается как преступление. Расянен призналась, что приговор стал для нее шоком, и сообщила о намерении изучить возможность обжалования решения в Европейском суде по правам человека.

Ранее сообщалось, что в Казахстане официально запретили пропаганду ЛГБТ. Президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий закон, который вносит изменения и дополнения в ряд законодательных актов по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента.