Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
16 апреля 2026 в 14:56

Власти Туапсе раскрыли, сколько человек разместили в ПВР после атаки ВСУ

Не менее 22 человек разместили в ПВР после атаки ВСУ на Туапсе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Не менее 22 человек разместили в ПВР после атаки ВСУ на Туапсе, сообщили власти города. Сначала в пункте временного размещения на базе СОШ № 6 находились 10 жителей.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки ВСУ на Туапсе в Краснодарском крае погибли две девушки, одна из которых — 14-летний подросток. Личность второй погибшей в настоящее время уточняется.

Позже оперативный штаб Краснодарского края опубликовал кадры последствий массированной атаки украинских БПЛА на Туапсе.

Следователи возбудили уголовное дело. Представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что сотрудники СК уже провели осмотр мест происшествий, зафиксировали повреждения и назначили взрывотехническую судебную экспертизу.

Местная жительница рассказала, что во время ночной атаки ВСУ на Туапсе взрывы следовали практически каждую минуту, а дома трясло так, что дребезжали стекла. По словам девушки, первые громкие звуки раздались около часа ночи.

Регионы
Краснодарский край
Туапсе
атаки ВСУ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.