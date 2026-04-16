Власти Туапсе раскрыли, сколько человек разместили в ПВР после атаки ВСУ Не менее 22 человек разместили в ПВР после атаки ВСУ на Туапсе

Не менее 22 человек разместили в ПВР после атаки ВСУ на Туапсе, сообщили власти города. Сначала в пункте временного размещения на базе СОШ № 6 находились 10 жителей.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки украинских войск на Туапсе погибли взрослая девушка и девочка 14 лет. По его словам, личность первой жертвы все еще устанавливается. Позже оперативный штаб Краснодарского края опубликовал кадры последствий массированной атаки украинских БПЛА на Туапсе.

Следователи возбудили уголовное дело. Представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что сотрудники СК уже провели осмотр мест происшествий, зафиксировали повреждения и назначили взрывотехническую судебную экспертизу.

Местная жительница рассказала, что во время ночной атаки ВСУ на Туапсе взрывы следовали практически каждую минуту, а дома трясло так, что дребезжали стекла. По словам девушки, первые громкие звуки раздались около часа ночи.