Смертоносная атака ВСУ на Кубань обернулась уголовным делом о теракте СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Краснодарский край

Следователи возбудили уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на гражданские объекты в Краснодарском крае, сообщила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. По ее словам, которые приводит пресс-служба ведомства, сотрудники СК уже провели осмотр мест происшествий, зафиксировали повреждения и назначили взрывотехническую судебную экспертизу.

Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ) в связи с массированными атаками украинских вооруженных формирований на гражданские объекты в Краснодарском крае, — заявила она.

По словам Петренко, на основе собранных доказательств следствие даст действиям причастных к преступлениям командиров подразделений ВСУ правовую оценку.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки украинских войск на Туапсе погибли взрослая девушка и девочка 14 лет. По его словам, личность первой жертвы все еще устанавливается. Позже оперативный штаб Краснодарского края опубликовал кадры последствий массированной атаки украинских БПЛА на Туапсе.