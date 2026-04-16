Названо условие, при котором россияне готовы рожать еще одного ребенка

Опросы показывают, что россияне готовы рассматривать возможность рождения еще одного ребенка при увеличении жилплощади, заявил NEWS.ru председатель правления группы компаний «Паритет Девелопмент» Павел Галкин. Однако, по его словам, приобретение нового жилья часто осложняется закредитованностью семей.

В феврале 2026 года правила семейной ипотеки изменились: программа стала более адресной, ввели принцип «одна семья — один кредит», при этом ставка сохранялась на уровне 6%. Люди действительно готовы планировать рождение ребенка, если видят реальную перспективу увеличения жилплощади. Однако мер поддержки в виде банковских продуктов все еще недостаточно. На стоимость квадратного метра влияет множество факторов, среди них — ключевая ставка, экономика строительства, где есть затраты на стройматериалы и оплату труда, процент банков при проектном финансировании, — поделился Галкин.

Он подчеркнул, что доступность жилья играет важную роль в принятии решения о рождении детей. По словам бизнесмена, согласно опросам, 65% респондентов считают улучшение жилищных условий ключевым фактором для появления еще одного ребенка. В то же время, как указал эксперт, остальные 35% полагают, что льготные ипотечные программы не могут полностью решить проблему с жильем.

Покупка жилья часто упирается не только в изменившиеся правила семейной ипотеки, но и в общую закредитованность семей. Так, 20% респондентов признались, что у них уже есть кредитные карты или от одного до трех займов, и это мешает им взять еще один, тем более на покупку квартиры. При этом 90% участников исследования готовы отказаться от других долгов ради ипотеки. При этом они трезво оценивают финансовую нагрузку, связанную с прибавлением в семье. Согласно опросу, с появлением каждого последующего ребенка средние траты супругов возрастают минимум в два раза, — резюмировал Галкин.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с предложением снизить процентную ставку по ипотеке для многодетных семей до 2%. По его мнению, высокие цены на жилье и дорогие кредиты существенно ограничивают спрос на новостройки.