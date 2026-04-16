Россиянин получил 16 лет строгого режима после перевода 2,2 тыс. рублей

Суд приговорил жителя Люберец к 16 годам колонии за финансирование террористов

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы жителя подмосковных Люберец за финансирование «Артподготовки» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), передает ТАСС. Следствием установлено, что мастер по ремонту техники осуществил пять переводов на общую сумму чуть более 2,2 тыс. рублей.

Назначено 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, из которых первые три года он проведет в тюрьме, конфисковать сумму в размере 2 201,59 рублей, — сказала собеседница агентства.

Защита подсудимого настаивала на оправдательном приговоре, утверждая, что мужчина не имел умысла на совершение преступлений террористической направленности и не предполагал, куда пойдут переведенные им деньги. Ожидается, что приговор, еще не вступивший в законную силу, будет обжалован в апелляционной инстанции.

Ранее сообщалось, что дизайнер интерьеров для авиации Светлана Власова заключена под стражу по обвинению в финансировании терроризма. По версии следствия, обвиняемая осуществила перевод денежных средств через электронный кошелек в пользу организации, признанной террористической. Речь идет о структуре, связанной с Украиной.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
