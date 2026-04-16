16 апреля 2026 в 10:31

Суд в Москве арестовал дизайнера по делу о финансировании терроризма

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Дизайнер интерьеров для авиации Светлана Власова заключена под стражу по обвинению в финансировании терроризма, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы. Суд отказался смягчить меру пресечения, несмотря на ходатайство стороны защиты.

По версии следствия, обвиняемая осуществила перевод денежных средств через электронный кошелек в пользу организации, признанной террористической. Речь идет о структуре, связанной с Украиной. В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по статье о финансировании терроризма, санкции по которой предусматривают лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

При допросе она признала факты перевода ею денежных средств, — следует из материалов.

В рамках расследования запланировано проведение психолого-психиатрической экспертизы, а также усиленная проверка финансовых операций со стороны Росфинмониторинга.

Ранее сообщалось, что военный суд заочно приговорил украинского журналиста Алексея Гомона к девяти годам колонии общего режима. Его признали виновным в публичных призывах к террористической деятельности против России. Адвокат Гомона, назначенный судом, настаивал на оправдании. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в апелляции.

