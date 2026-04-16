Герасимов описал военно-политическую обстановку в мире

Герасимов заявил о сложной военно-политической обстановке в мире

Военно-политическая обстановка в мире сложная, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов перед началом заседания Военного комитета ОДКБ. В ходе мероприятия участники подробно обсудили складывающуюся ситуацию в регионах коллективной безопасности и определили практические шаги по наращиванию военного потенциала организации, передает пресс-служба Минобороны.

Наше заседание проходит на фоне сложной военно-политической обстановки в мире, — сказал Герасимов.

Глава Генштаба отметил, что основной упор сделан на совершенствовании ПВО коллективных авиационных сил и обучении военных кадров. Особое внимание также уделено вопросам организации совместной подготовки с учетом особенностей ведения боевых действий в современных конфликтах. Основными мероприятиями текущего года станут совместные учения в России, Белоруссии и Казахстане, подчеркнул он.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что действия европейских правителей все быстрее втягивают их страны в войну с Россией. В ведомстве подчеркнули, что вместо укрепления безопасности европейских государств эти шаги ведут к прямо противоположному результату.