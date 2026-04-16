Раскрыто, почему на Украине заговорили о пристрастии Ермака к оккультизму

Украинские СМИ распространяют информацию о пристрастии бывшего главы офиса президента страны Андрея Ермака к оккультизму, поскольку хотят добиться для него наказания, выразил мнение в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Он отметил, что после отставки влияние украинского политика на принимаемые внутри государства решения не снизилось.

Что касается оккультных дел Ермака, этим грешили и грешат на Украине очень многие политики. Но в офисе президента — это уже своего рода определенный ритуал. Я даже не знаю, может, надо вписать это в конституцию страны. Они этим занимались чрезмерно много, и Ермак в этом плане, конечно, превзошел всех. Я допускаю, что СМИ написали об этом, поскольку хотят привлечь внимание к фигуре Ермака и [добиться для него наказания]. Но становится очевидно, что несмотря на то, что экс-глава офиса президента Украины вроде бы отошел от дел, в действительности его влияние на политику нисколько не снизилось, — сказал Килинкаров.

По его мнению, внутри украинской власти сложился целый оккультный мир, где могут быть специально обученные люди и комнаты для проведения ритуалов. Он добавил, что история с обысками у Ермака началась еще в ноябре прошлого года, однако до сих пор экс-главе офиса президента Украины не выдвинули официальных подозрений.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски, связанные с Ермаком и председателем фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давидом Арахамией. В ноябре в этом же месте уже проводили следственные действия по делу, связанному с бизнесменом Тимуром Миндичем.