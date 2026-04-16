РФ потребовала от Мексики незамедлительный доступ к задержанной россиянке

Москва требует от Мексики предоставить незамедлительный консульский доступ к задержанной несовершеннолетней россиянке, говорится в заявлении представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте министерства. По ее словам, Россия неоднократно обращалась к мексиканской стороне, но эти обращения были проигнорированы.

На фоне игнорирования неоднократных обращений со стороны Москвы российской стороной было заявлено решительное требование о незамедлительном обеспечении консульского доступа к несовершеннолетней, — говорится в заявлении.

Захарова подчеркнула, что речь идет о гражданке России. Она потребовала от мексиканской стороны создать все необходимые условия для ее беспрепятственного возвращения на Родину.

Ранее стало известно, что мексиканские власти отказываются возвращать в Россию несовершеннолетнюю гражданку страны, которую удерживают в учреждении Генпрокуратуры по делам семьи и детей. Как сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Мексике Яков Федоров, с августа 2025 года дипломатам не предоставляют консульского доступа к девушке, а все обращения в мексиканские инстанции остаются без ответа.