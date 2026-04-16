16 апреля 2026 в 16:38

РФ потребовала от Мексики незамедлительный доступ к задержанной россиянке

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Москва требует от Мексики предоставить незамедлительный консульский доступ к задержанной несовершеннолетней россиянке, говорится в заявлении представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте министерства. По ее словам, Россия неоднократно обращалась к мексиканской стороне, но эти обращения были проигнорированы.

На фоне игнорирования неоднократных обращений со стороны Москвы российской стороной было заявлено решительное требование о незамедлительном обеспечении консульского доступа к несовершеннолетней, — говорится в заявлении.

Захарова подчеркнула, что речь идет о гражданке России. Она потребовала от мексиканской стороны создать все необходимые условия для ее беспрепятственного возвращения на Родину.

Ранее стало известно, что мексиканские власти отказываются возвращать в Россию несовершеннолетнюю гражданку страны, которую удерживают в учреждении Генпрокуратуры по делам семьи и детей. Как сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Мексике Яков Федоров, с августа 2025 года дипломатам не предоставляют консульского доступа к девушке, а все обращения в мексиканские инстанции остаются без ответа.

Власть
Россия
Мексика
Мария Захарова
МИД РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мотоциклист из Крыма получил срок в колонии за пьяную езду
«Приходящее-уходящее»: онколог Черемушкин высказался об опухшей Лерчек
Оставили без яиц: как экс-сенатор Арашуков «воюет» с «Черным дельфином»
Минздрав раскрыл состояние троих полицейских после стрельбы в Оренбуржье
Захарова объяснила, во что Зеленский превращает Украину
Садовод рассказал, где покупать качественные саженцы
Захарова назвала главного спонсора кризиса на Украине
Посольство РФ прокомментировало награждение Зеленского особой премией
Стала известна судьба заложников в захваченном банке в Неаполе
Гладков поручил заместителю исполнять свои обязанности
При изучении иска к экс-замглавы Минтранса обнаружены секретные документы
Военэксперт озвучил важный нюанс планирования операции США на Кубе
Hyundai зарегистрирует новый товарный знак в России
Массовая авария с участием грузовика произошла в Мурманске
Оверчук: Россия намерена учредить совместный с Азербайджаном университет
Обогнали всю Европу. Россия — четвертая в мире по ВВП: что это значит
Министр войны объявил о планах США обрушить «экономическую ярость» на Иран
«Лучший форвард своего времени»: клуб-претендент на РПЛ о подписании Дзюбы
Находящийся в розыске преступник застрелил полицейского и скрылся
«Мерзкие предложения»: Никоненко объяснил, почему почти не снимался в 90-е
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

