Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
16 апреля 2026 в 17:58

«Болезненный выпад»: Захарова ответила США на обвинения в кибератаках

Захарова назвала болезненным выпадом заявления США о российских кибератаках

Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Москва расценивает заявления США о якобы российских кибератаках перед выборами в конгресс как болезненный выпад, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, американская сторона воспроизводит стандартные русофобские схемы.

Мы расцениваем заявления США о якобы вредоносных операциях российских спецслужб в информпространстве как просто болезненный выпад, инерционно воспроизводящий стандартные русофобские схемы администрации [экс-президента США Джо] Байдена, — рассказала Захарова.

Ранее представитель министерства отмечала, что Соединенные Штаты получают от союзников по НАТО своего рода «дань». По ее словам, внутри Альянса изменилась изначальная модель равноправия. В МИД РФ считают, что государства-члены вынуждены поддерживать США под предлогом защиты от внешних угроз, в частности от «восточного соседа».

До этого дипломат заявляла, что комплекс превосходства и ощущение собственной исключительности не позволяют западным странам признать допущенные ошибки и покаяться в проявлениях гордыни, тщеславия и высокомерия. Она отметила, что единственным выходом из такой позиции могло бы стать искреннее признание вины.

Власть
США
Мария Захарова
МИД РФ
кибератаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медведев раскрыл, в какой сфере Россия нуждается в суверенных технологиях
Трамп раскрыл, когда начнет действовать перемирие между Израилем и Ливаном
Захарова высказалась о блокаде Ормузского пролива США
Политолог разоблачил планы Ирана, который призывает США и Израиль к ответу
Захарова поставила точку в вопросе американской блокады портов Ирана
Силовики раскрыли, как офис Зеленского отмывает миллиарды
Камила Валиева рассталась с 34-летним хоккеистом
Постпред России объяснил, как Европа может втянуть себя в войну с РФ
Семье погибшего в Оренбуржье полицейского окажут помощь
«Серьезный звонок»: политолог о страхе Евросоюза перед выборами в Болгарии
«Все равно вас посадят»: Собчак неожиданно поддержала экс-мужа Лерчек
Захарова раскрыла, при каком условии возобновится диалог России и Японии
«Новость шокировала»: Захарова об осквернении памятников Жукову в Сербии
Медведев раскрыл, с каких «задворков» вырвалась Россия
«Спектакли на потеху»: военкора Земцова пристыдили за угрозы самоубийством
ВСУ атаковали танкер в российских водах: подробности, жертвы, флаг Либерии
Шойгу пригрозил Прибалтике и Финляндии из-за ударов дронов ВСУ
Полиция раскрыла личность подозреваемого в стрельбе в Оренбуржье
В Одинцово возбудили уголовное дело после массового отравления детей
Полковник ответил, какое оружие в зоне СВО наводит ужас на ВСУ и Запад
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.