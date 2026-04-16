«Болезненный выпад»: Захарова ответила США на обвинения в кибератаках Захарова назвала болезненным выпадом заявления США о российских кибератаках

Москва расценивает заявления США о якобы российских кибератаках перед выборами в конгресс как болезненный выпад, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, американская сторона воспроизводит стандартные русофобские схемы.

Мы расцениваем заявления США о якобы вредоносных операциях российских спецслужб в информпространстве как просто болезненный выпад, инерционно воспроизводящий стандартные русофобские схемы администрации [экс-президента США Джо] Байдена, — рассказала Захарова.

Ранее представитель министерства отмечала, что Соединенные Штаты получают от союзников по НАТО своего рода «дань». По ее словам, внутри Альянса изменилась изначальная модель равноправия. В МИД РФ считают, что государства-члены вынуждены поддерживать США под предлогом защиты от внешних угроз, в частности от «восточного соседа».

До этого дипломат заявляла, что комплекс превосходства и ощущение собственной исключительности не позволяют западным странам признать допущенные ошибки и покаяться в проявлениях гордыни, тщеславия и высокомерия. Она отметила, что единственным выходом из такой позиции могло бы стать искреннее признание вины.