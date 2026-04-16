Канадский хоккеист «Динамо» назвал Москву лучшим городом для жизни

16 апреля 2026 в 18:08

Канадский хоккеист Сикьюра назвал Москву лучшим городом для жизни

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Москва является потрясающим городом для жизни, заявил Metaratings канадский хоккеист «Динамо» Дилан Сикьюра. Он назвал столицу России лучшим местом, где ему приходилось играть.

Мы с женой очень часто путешествуем, но считаем этот город [Москва] одним из самых классных. Думаю, это лучшее место из всех тех, где мне доводилось играть, включая Северную Америку. Болельщики «Динамо» очень тепло приняли меня, я стал частью большой семьи. Это очень ценно, — сказал Сикьюра.

Канадец признался, что привыкает к российской культуре, в частности ездит на метро и пользуется местными приложениями. В следующем сезоне Сикьюра планирует основательно изучать русский язык. Хоккеист «Динамо» признался, что в Канаде немного знают о россиянах.

Ранее хоккейный тренер Владимир Плющев заявил NEWS.ru, что будущий победитель Кубка Гагарина — 2026 находится в Восточной конференции, так как он выглядит предпочтительнее конкурентов с Запада. По его мнению, многое в сериях второго раунда плей-офф КХЛ решит игра вратарей.

