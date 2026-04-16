Канадский хоккеист «Динамо» назвал Москву лучшим городом для жизни

Москва является потрясающим городом для жизни, заявил Metaratings канадский хоккеист «Динамо» Дилан Сикьюра. Он назвал столицу России лучшим местом, где ему приходилось играть.

Мы с женой очень часто путешествуем, но считаем этот город [Москва] одним из самых классных. Думаю, это лучшее место из всех тех, где мне доводилось играть, включая Северную Америку. Болельщики «Динамо» очень тепло приняли меня, я стал частью большой семьи. Это очень ценно, — сказал Сикьюра.

Канадец признался, что привыкает к российской культуре, в частности ездит на метро и пользуется местными приложениями. В следующем сезоне Сикьюра планирует основательно изучать русский язык. Хоккеист «Динамо» признался, что в Канаде немного знают о россиянах.

