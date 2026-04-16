«Спектакли на потеху»: военкора Земцова пристыдили за угрозы самоубийством

Военкор Юрий Котенок в Telegram-канале назвал спектаклем на потеху противника угрозы автора канала «Воевода вещает», летчика ударного вертолета Ка-52, гвардии старшего лейтенанта Алексея Земцова покончить с собой. Отмечается, что позже «Воевода» вышел на связь.

Разыгрывать подобные спектакли на потеху противнику в условиях войны — это как бы вода не на нашу мельницу. Это выглядит низко, по крайней мере не по-мужски и не по-христиански, — отметил Котенок.

Как добавил военкор, «знакомые шоумена» заявили, что тот жив. При этом он обратил внимание, что сам Земцов пока не выходил на связь после публикации серии резонансных видео.

Ранее Telegram-канал Fighterbomber писал, что военкор Алексей Земцов жив, несмотря на угрозы самоубийством. При этом родные военного блогера до сих пор не знают, что с ним произошло.

О том, что Земцов жив, ранее также сообщил Telegram-канал SHOT. По информации источника канала, тело военблогера в его квартире не обнаружено. Ранее он опубликовал серию роликов, в которых заявил о планах покончить с собой. Он пожаловался, что его обвиняют в дискредитации ВС РФ, а также на проблемы в семье и давление со стороны командиров.