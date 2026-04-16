Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
16 апреля 2026 в 18:18

Полиция раскрыла личность подозреваемого в стрельбе в Оренбуржье

Полиция объявила в розыск подозреваемого в нападении в Оренбуржье Басалаева

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Полиция объявила в розыск подозреваемого в стрельбе по правоохранителям в Оренбургской области — Сергея Басалаева, соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале органов. Известно, что мужчина 1974 года рождения может быть вооружен.

Сотрудниками полиции за совершение особо тяжкого преступления разыскивается Басалаев Сергей Павлович, 1974 года рождения, — сообщили в органах.

Ранее в региональном управлении МВД информировали, что один полицейский погиб при задержании преступника. По информации ведомства, открывший огонь мужчина скрылся. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Сотрудники полиции устанавливают местонахождение беглеца.

Также известно, что трое полицейских, пострадавших при стрельбе в Оренбургской области, находятся в стабильно тяжелом состоянии, о чем информировал региональный минздрав. На месте работают четыре бригады скорой помощи, причем первая доехала до места происшествия за восемь минут, выяснили журналисты.

Регионы
Оренбургская область
полицейские
розыски
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.