Полиция раскрыла личность подозреваемого в стрельбе в Оренбуржье Полиция объявила в розыск подозреваемого в нападении в Оренбуржье Басалаева

Полиция объявила в розыск подозреваемого в стрельбе по правоохранителям в Оренбургской области — Сергея Басалаева, соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале органов. Известно, что мужчина 1974 года рождения может быть вооружен.

Ранее в региональном управлении МВД информировали, что один полицейский погиб при задержании преступника. По информации ведомства, открывший огонь мужчина скрылся. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Сотрудники полиции устанавливают местонахождение беглеца.

Также известно, что трое полицейских, пострадавших при стрельбе в Оренбургской области, находятся в стабильно тяжелом состоянии, о чем информировал региональный минздрав. На месте работают четыре бригады скорой помощи, причем первая доехала до места происшествия за восемь минут, выяснили журналисты.