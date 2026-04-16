16 апреля 2026 в 18:10

В МВД рассказали, чем может быть вооружен стрелявший в полицейских мужчина

Подозреваемый в убийстве полицейского в Оренбуржье может быть вооружен автоматом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мужчина, открывший огонь по сотрудникам полиции в Оренбургской области, вооружен, предположительно, автоматом, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. В результате нападения один полицейский погиб, еще трое получили ранения.

Подозреваемый может быть вооружен автоматическим огнестрельным оружием, — говорится в сообщении.

Согласно данным полиции, разыскиваемого зовут Сергей Басалаев. Отмечается, что он передвигался на белом грузовом автомобиле «ГАЗон».

Ранее судебный пристав из Горячего Ключа в Краснодарском крае напал на полицейского, который пытался его задержать за взятки. По данным следствия, злоумышленник снимал аресты с машин должников и обещал закрывать исполнительные производства за деньги, но не выполнял обязательства.

До этого житель Тувы надел самодельную маску и открыл огонь по сотрудникам полиции. Мужчина также был обмотан проводами. Он попытался напасть на правоохранителей с ножом, но в итоге был задержан. Отмечалось, что после того, как полицейские применили служебное оружие, мужчину удалось обезвредить и взять под стражу.

В МВД рассказали, чем может быть вооружен стрелявший в полицейских мужчина
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

