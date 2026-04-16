В МВД рассказали, чем может быть вооружен стрелявший в полицейских мужчина

Мужчина, открывший огонь по сотрудникам полиции в Оренбургской области, вооружен, предположительно, автоматом, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. В результате нападения один полицейский погиб, еще трое получили ранения.
Подозреваемый может быть вооружен автоматическим огнестрельным оружием, — говорится в сообщении.
Согласно данным полиции, разыскиваемого зовут Сергей Басалаев. Отмечается, что он передвигался на белом грузовом автомобиле «ГАЗон».
Ранее судебный пристав из Горячего Ключа в Краснодарском крае напал на полицейского, который пытался его задержать за взятки. По данным следствия, злоумышленник снимал аресты с машин должников и обещал закрывать исполнительные производства за деньги, но не выполнял обязательства.
До этого житель Тувы надел самодельную маску и открыл огонь по сотрудникам полиции. Мужчина также был обмотан проводами. Он попытался напасть на правоохранителей с ножом, но в итоге был задержан. Отмечалось, что после того, как полицейские применили служебное оружие, мужчину удалось обезвредить и взять под стражу.