В МВД рассказали, чем может быть вооружен стрелявший в полицейских мужчина Подозреваемый в убийстве полицейского в Оренбуржье может быть вооружен автоматом

Мужчина, открывший огонь по сотрудникам полиции в Оренбургской области, вооружен, предположительно, автоматом, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. В результате нападения один полицейский погиб, еще трое получили ранения.

Подозреваемый может быть вооружен автоматическим огнестрельным оружием, — говорится в сообщении.

Согласно данным полиции, разыскиваемого зовут Сергей Басалаев. Отмечается, что он передвигался на белом грузовом автомобиле «ГАЗон».

