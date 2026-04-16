16 апреля 2026 в 18:59

Опубликованы первые кадры с места нападения на полицейских в Оренбуржье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Первые кадры с места нападения на сотрудников полиции в Оренбургской области опубликовал РЕН ТВ. По предварительным данным, 52-летний Сергей Басалаев объявлен в федеральный розыск.

Мужчина открыл огонь по силовикам: один сотрудник погиб, еще трое получили ранения. После этого Басалаев скрылся, его продолжают искать. По данным телеканала, полученным из открытых источников, у разыскиваемого есть долги на сумму более 170 тыс. рублей. В полиции предупредили, что Басалаев вооружен автоматом. Возбуждено уголовное дело.

Ранее губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил, что власти сделают все необходимое, чтобы оказать помощь семье погибшего при перестрелке полицейского. По его словам, еще трое пострадавших правоохранителей госпитализированы.

До этого Невский районный суд заключил под стражу Дмитрия Яковлева, который пять раз ударил ножом курсанта Санкт-Петербургского университета МВД России. Мужчине инкриминируется статья о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Согласно решению суда, он пробудет в СИЗО до 10 мая.

