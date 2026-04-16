Семье погибшего в Оренбуржье полицейского окажут помощь

Власти Оренбургской области сделают все необходимое, чтобы оказать помощь семье погибшего при перестрелке полицейского, сообщил губернатор региона Евгений Солнцев в Telegram-канале. По его словам, еще трое пострадавших правоохранителей госпитализированы.

Сегодня в п. Аккермановка при задержании вооруженного преступника, который находится в федеральном розыске, погиб полицейский, еще трое получили ранения. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается вся необходимая помощь. Немыслимая утрата. Приношу соболезнования родным и близким. Все, чем нужно помочь, сделаем, — сообщил глава региона.

Ранее в региональном управлении МВД информировали, что один полицейский погиб при задержании преступника. По информации ведомства, открывший огонь мужчина скрылся. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия. Сотрудники полиции устанавливают местонахождение беглеца.

Также известно, что трое полицейских, пострадавших при стрельбе в Оренбургской области, находятся в стабильно тяжелом состоянии. На месте работают четыре бригады скорой помощи, причем первая доехала до места происшествия за восемь минут.