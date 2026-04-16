16 апреля 2026 в 18:43

Семье погибшего в Оренбуржье полицейского окажут помощь

Власти Оренбургской области окажут помощь семье погибшего полицейского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Власти Оренбургской области сделают все необходимое, чтобы оказать помощь семье погибшего при перестрелке полицейского, сообщил губернатор региона Евгений Солнцев в Telegram-канале. По его словам, еще трое пострадавших правоохранителей госпитализированы.

Сегодня в п. Аккермановка при задержании вооруженного преступника, который находится в федеральном розыске, погиб полицейский, еще трое получили ранения. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается вся необходимая помощь. Немыслимая утрата. Приношу соболезнования родным и близким. Все, чем нужно помочь, сделаем, — сообщил глава региона.

Ранее в региональном управлении МВД информировали, что один полицейский погиб при задержании преступника. По информации ведомства, открывший огонь мужчина скрылся. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия. Сотрудники полиции устанавливают местонахождение беглеца.

Также известно, что трое полицейских, пострадавших при стрельбе в Оренбургской области, находятся в стабильно тяжелом состоянии. На месте работают четыре бригады скорой помощи, причем первая доехала до места происшествия за восемь минут.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Семь лет, за что?» Гордон и Боня просят отпустить Чекалина из тюрьмы
Захарова заявила об отсутствии у Киева воли к миру в Пасху
Украине предоставили новый пакет помощи
Переводчик с украинского выругался матом после пресс-конференции Зеленского
Куратор убийства бизнесвумен в Строгино оказался сварщиком
Расстрелял полицейских и скрылся: что известно о нападении под Оренбургом
Силуанов назвал преимущество России среди стран G20
Глава офиса Зеленского смирился с потерей Донбасса: что это значит
Россиян предупредили о новой уловке мошенников, Ормузский тупик: что дальше
«Другое отчество»: Наталья Штурм раскрыла семейный секрет о своем отце
Захарова пригрозила Эстонии ответом на русофобские шаги
Российский политолог раскрыл, как можно решить проблему Ормузского пролива
Медведев спустил с небес Трампа с мечтами о захвате «всей нефти»
Захарова объяснила, как будут строиться отношения России и Венгрии
Захарова решила выучить японский, чтобы в Токио поняли позицию по Курилам
Раскрыты подробности из жизни подозреваемого в убийстве полицейского
Захарова раскрыла, как Грузия может попасть в список недружественных стран
Медведев предложил ввести новую льготу для ветеранов СВО
Замгендиректора МХАТа арестовали по делу о растрате
Стало известно текущее местоположение Елены Блиновской
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

