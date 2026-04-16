16 апреля 2026 в 18:53

Медведев заговорил о необходимости суверенного искусственного интеллекта

Медведев: Россия нуждается в суверенных и доверенных решениях в сфере ИИ

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Россия нуждается в доверенных и суверенных решениях в сфере искусственного интеллекта, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что государств, которые занимаются развитием технологий ИИ, не так много и Россия к ним относится. Трансляция встречи с экспертным советом по подготовке народной программы «Единой России» велась на официальном сайте партии.

Нам нужны и суверенные, и доверенные решения в этой сфере, так, чтобы не создать проблем, — подчеркнул Медведев.

Также Медведев заявил, что Россия раньше находилась «на задворках технологических решений» в сфере беспилотных летательных аппаратов. По его мнению, военные технологии способны дать импульс формированию целой отрасли.

Ранее президент компании «Норникель» Владимир Потанин заявлял, что России нельзя допустить отставания от США и КНР в области искусственного интеллекта. По его словам, эти две страны остаются мировыми лидерами. Россия же претендует на третье место, и возможность эту терять нельзя, отрыв в этом вопросе недопустим, подчеркнул Потанин.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
