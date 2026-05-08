Адвокат раскрыл, что грозит за публикацию фото нацистов в «Бессмертном полку»

За размещение фотографий нацистов на сайте движения «Бессмертный полк» может последовать арест на 15 суток, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, в качестве наказаний также могут применяться денежный штраф и обязательные работы.

За публичную демонстрацию нацистской атрибутики по статье 20.3 КоАП РФ гражданам грозит 1–2 тыс. рублей штрафа, административный арест до 15 суток или обязательные работы сроком до 100 часов, — предупредил Багатурия.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в России акция «Бессмертный полк» пройдет в электронном формате. При этом, по его словам, в тех странах, где данная инициатива вызывает интерес, мероприятие будет организовано в очном формате.

Адвокат Наталья Малиновская ранее предупредила, что георгиевская лента, символизирующая воинскую славу России, не может быть использована в коммерческих целях и на товарах массового потребления. По ее словам, гражданам и общественным объединениям разрешено применять этот символ без четкого определения допустимых форм.