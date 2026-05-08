08 мая 2026 в 05:38

На Западе оценили вероятность атаки Киева на Москву

Focus: Запад не одобрит атаку Киева на Москву

Западные союзники Киева не одобрят атаку на Парад Победы в Москве, пишет немецкий журнал Focus. В публикации заявили, что президент Украины Владимир Зеленский грозился допустить появление беспилотников над российской столицей во время проведения военного парада.

По оценке издания, вероятность реальной атаки крайне мала. В Focus напомнили о предупреждении России нанести жесткий ответный удар по центру Киева в случае подобных действий. Журналисты расценивают это как сигнал сдерживания.

Кроме возможной реакции Москвы, в материале обращают внимание и на репутационные последствия для украинского руководства. По их мнению, нападение на парад стало бы рискованным шагом для Зеленского. Издание подчеркивает, что такой удар вряд ли вызвал бы сочувствие в мире, а международная поддержка остается критически важной для Украины.

Ранее пресс-служба Минобороны России уточнила, что время перемирия, которое было объявлено по случаю Дня Победы, установлено с 00:00 8 мая до 10 мая. Решение принято по поручению президента страны Владимира Путина.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
