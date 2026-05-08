08 мая 2026 в 05:45

Врач рассказала, почему не всегда получается найти точную причину болезни

Врач Тетерина: причины болезни может не быть, если она связана с психосоматикой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Причины болезни могут отсутствовать, если она имеет психосоматическую природу, заявила NEWS.ru специалист по психосоматике, врач, психолог Ольга Тетерина. По ее словам, в этом случае симптомы могут быть напрямую связаны с жизненными событиями.

Психосоматика говорит о тесной взаимосвязи телесных заболеваний и предшествующих им психологических конфликтов, где тело и психика неразрывно связаны и восстановление одного неминуемо приводит к улучшению в другом. Если врачи не могут найти причину симптомов, то речь может идти о психосоматическом факторе. В этом случае можно заметить связь между тем, что происходит в жизни, и обострением недуга. Например, псориаз усиливается после поездки в гости к родителям или язвенный колит усугубляется после стресса на работе, — поделилась Тетерина.

Она добавила, что ощущение скрытой пользы от проявления симптома также может служить тревожным знаком. По словам специалиста, врачи иногда назначают антидепрессанты для лечения соматических заболеваний, и после их приема недуг становится менее выраженным. В таких случаях, отметила Тетерина, рекомендуется проконсультироваться с психологом.

Ранее психолог Юлия Королева заявила, что люди часто ощущают одиночество из-за внутреннего запрета проявлять слабость. По ее словам, страх обратиться за помощью может вызвать эмоциональное истощение.

Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Россия

Азия

Общество

