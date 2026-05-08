Назван способ узнать, ровный ли пол в доме, без специальных инструментов

Бизнесмен Орехов: ровность пола можно определить с помощью листа офисной бумаги

Ровность пола в квартире или частном доме, не имея под рукой профессиональных инструментов, можно определить с помощью листа офисной бумаги, заявил NEWS.ru эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов. По его словам, такой метод позволяет быстро выявить перепады основания и понять, нуждается ли оно в выравнивании.

Как проверить состояние пола прямо сейчас без специальных инструментов? Возьмите обычный пузырьковый уровень длиной два метра или просто длинную ровную металлическую рейку. Положите инструмент на пол в разных направлениях и попробуйте просунуть под него лист обычной офисной бумаги. Если он нигде не проходит или зазор везде меньше двух миллиметров — ваш пол в отличном состоянии. Если расстояние от поверхности до уровня местами достигает пяти миллиметров и более — требуется выравнивание, — пояснил Орехов.

Он отметил, что для разных величин перепадов существуют свои способы коррекции. По словам бизнесмена, выбор технологии зависит от того, насколько сильно отклоняется поверхность от горизонтали.

Для перепадов пола от пяти до 30 миллиметров идеальным решением станут наливные самовыравнивающиеся смеси, которые высыхают за шесть — восемь часов и дают идеальную горизонталь. Для перепадов от 30 до 80 миллиметров нужна полноценная цементно-песчаная стяжка, которая займет больше времени, но обеспечит прочность на десятилетия. Локальные бугры можно просто сбить или отшлифовать, что не украдет высоту потолков, — резюмировал Орехов.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве Российской Федерации Сергей Толкачев заявил, что с покупкой дачных домов из морских контейнеров нужно быть осторожнее, поскольку некоторые из них могут излучать остаточную радиацию. По словам эксперта, людям, планирующим обзавестись таким альтернативным жильем, лучше запросить у продавца сертификат о его происхождении.

Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
