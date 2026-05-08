МИД РФ оценил состояние отношений России и США после Байдена и Обамы

Захарова заявила, что Обама и Байден оставили после себя «авгиевы конюшни»

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Экс-президенты США Барак Обама и Джо Байден оставили после себя «авгиевы конюшни», которые сейчас приходится разгребать России и США, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, в двусторонних отношениях накопились проблемы.

Проблем, накопившихся за последние годы в двусторонних отношениях, было предостаточно. Вроде как бы главы наших государств и в Анкоридже, и в ходе телефонных разговоров обозначили необходимость разгребать эти завалы. Там уже не завалы, там были авгиевы конюшни, оставленные байденовским и обамовским режимами, — сказала Захарова.

Она также напомнила о своей статье, посвященной ситуации, когда США насильно выдают гражданство детям российских дипломатов. Захарова подчеркнула, что считает такие действия «абсолютно неадекватными установками и практическими шагами». По ее мнению, подобные решения предпринимает «глубинное государство» США за спиной президента Дональда Трампа.

Ранее Захарова отметила, что признание главы евродипломатии Каи Каллас о неожиданности решения США вывести часть войск из Германии подтверждает отсутствие самостоятельности у стран ЕС и НАТО. По ее словам, ключевые решения внутри западных структур принимаются Вашингтоном.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

