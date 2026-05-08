08 мая 2026 в 06:30

Психолог рассказала, где взрослому человеку находить новых друзей

Психолог Ишмакова: взрослые могут найти друзей благодаря хобби и школе их детей

Взрослые люди могут найти новых друзей благодаря хобби или в школе, где обучаются их дети, заявила NEWS.ru психолог Ника Ишмакова. По ее словам, естественная среда для поиска единомышленников по жизни исчезает, как только проходят школьные и университетские годы.

Школьные годы и время обучения в университете — время, когда друзья словно сами собой появляются в нашей жизни. Но что происходит, когда эта естественная среда исчезает и возникает болезненный вопрос: «Где найти друзей?» Есть проверенные стратегии, которые работают. Главная формула проста: не ищите людей, ищите среду. Если у вас есть дети, то школа становится вашим секретным оружием по поиску единомышленников. Это не просто место учебы, а целое сообщество родителей, объединенных общими ценностями. Ваши увлечения — это ключ к поиску «своих» людей. Спорт, путешествия, групповые туры, экспедиции или ретриты — это места, где люди раскрываются быстрее, чем за месяцы обычного общения, — пояснила Ишмакова.

Она добавила, что бизнес-клубы, женские сообщества и предпринимательские объединения представляют собой особый уровень, где участники уже открыты к общению и поиску связей. По ее словам, взрослая дружба — это всегда история об инициативе и готовности сказать: «Давай выпьем кофе», «Давай сделаем это вместе», «Давай попробуем».

Ранее психолог Юлия Королева заявила, что люди часто чувствуют себя одинокими из-за самозапрета на проявление слабости. По ее словам, боязнь обратиться за поддержкой может привести к эмоциональной опустошенности.

