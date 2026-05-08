Суд в США признал пошлину Трампа незаконной

Федеральный суд по торговле США признал незаконными глобальные пошлины президента Дональда Трампа на весь иностранный импорт в размере 10%, передают РИА Новости со ссылкой на документ. В материалах отмечается, что введенные меры не соответствуют действующему законодательству.

Пошлины, введенные в отношении истцов, не разрешены законом, — говорится в документе.

Ранее Дональд Трамп заявил о намерении повысить до 25% пошлины на легковые и грузовые автомобили, импортируемые из Европейского союза. В своем аккаунте в соцсети Truth Social он написал, что решение обусловлено тем, что Брюссель не соблюдает условия ранее согласованного торгового соглашения. Новые тарифы начали работать спустя неделю, затронув все категории транспортных средств из ЕС.

Ранее в Минторге США заявили о планах ввести пошлины на палладий из России в 133%. Власти Штатов полагают, что его текущая стоимость не достигает рыночного уровня. В связи с этим было принято решение установить антидемпинговую маржу. До этого американский лидер пригрозил ввести ответные пошлины против Великобритании, если Лондон не отменит цифровой налог.