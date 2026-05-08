Президент Абхазии Бадра Гунба прибыл в Москву вместе с супругой для участия в торжествах по случаю Дня Победы, передают РИА Новости информацию пресс-службы главы республики. В субботу, 9 мая, он отправится на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Я с благодарностью принял приглашение Владимира Владимировича Путина встретить этот праздник в Москве. Участие в торжествах — дань уважения героям и подтверждение того, что сегодня наши страны по-прежнему объединяют общие ценности и стремление к мирному и стабильному будущему, — заявил он, подчеркнув священность даты 9 мая, которая объединяет Россию и Абхазию.

Ранее в силу вступило перемирие, объявленное Владимиром Путиным ко Дню Победы. Режим прекращения огня введен в честь празднования Победы в Великой Отечественной войне. Перемирие продлится до 10 мая. Также в ведомстве подчеркнули, что рассчитывают на аналогичные действия с украинской стороны и предупредили о возможных ответных мерах в случае угроз.

До этого руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS, эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский срывает перемирия по указке британских элит.