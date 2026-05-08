Стало известно количество рабочих дней летом 2026 года

Подольская сообщила, что летом 2026 года россияне будут работать 65 дней

Россияне летом 2026 года будут работать 65 дней, это на два дня больше, чем летом 2025 года, сообщила РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская. По ее словам, предстоящий сезон будет более плотный в плане труда.

Как подчеркнула эксперт, рост числа рабочих дней связан с тем, что государственные праздники в 2026 году не дают дополнительных переносов выходных на летние месяцы. Из-за этого количество рабочих дней в июне, июле и августе окажется выше, чем годом ранее.

Ранее владелец одного из отелей Мехмет Уста Бильгинер рассказал, что в Турции в этом году российские туристы стали намного меньше употреблять алкогольные напитки. По его словам, такая тенденция связана с ростом цен на отдых, особенно в тех гостиницах, где не действует функция «все включено». Он также отметил, что и турпоток меняется, так как увеличилась доля семейных пар и тех, кто ищет спокойный отдых.

