16 апреля 2026 в 19:33

Захарова решила выучить японский, чтобы в Токио поняли позицию по Курилам

Фото: МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией предположила, что для понимания позиции Москвы по Курильским островам в Токио ей придется выучить японский язык, передает ТАСС. Дипломат в очередной раз подчеркнула, что Южные Курилы являются неотъемлемой частью территории России по итогам Второй мировой войны.

[Южные Курилы] вошли в состав нашей страны по итогам Второй мировой войны, которые закреплены, эти самые итоги, в том числе в Уставе ООН. Мне кажется, я должна выучить эту фразу по-японски для того, чтобы наконец там, в Токио, это поняли, — сказала дипломат.

Представитель внешнеполитического ведомства также указала, что двусторонние отношения достигли беспрецедентно низкого уровня. По ее словам, именно Токио инициировал сворачивание сотрудничества с Россией по всем направлениям, увязав это с ситуацией вокруг Украины. Захарова добавила, что такие действия были продиктованы Японии внешними силами, которые рассматривают государство не как суверенное, а в качестве собственного «заднего двора».

Ранее Захарова отметила, что на Западе и в Японии идет ползучая легализация реваншистских сил. Она привела в пример Токио, который так и не признал вину за Вторую мировую войну.

