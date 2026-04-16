Туша рыбы весом более тонны перекрыла канал в Венеции

Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
16 апреля 2026 в 18:57

Туша луны-рыбы весом более тонны перекрыла канал в Венеции

Подписывайтесь на нас в MAX

В Венеции туша луны-рыбы заблокировала канал возле острова Сакка-Сессола, пишет Need To Know. Она весит больше тонны, при этом первым останки морского обитателя заметил водитель водного такси.

Администрация города выпустила предупреждение для капитанов яхт, что луна-рыба представляет серьезную опасность, после чего пожарные извлекли тушу из воды. Для этого им пришлось работать несколько часов, при этом был задействован небольшой плавучий подъемный кран. В материале отмечается, что эти рыбы живут на большой глубине и редко появляются у побережья.

Ранее серферы обнаружили сельдяного короля на пляже мексиканского города Кабо-Сан-Лукас. Рыба была жива, но у нее отсутствовала часть хвоста, вероятно, ее вынесло на берег после встречи с морским хищником.

До этого на атлантическом побережье Франции за последние три месяца на берег вынесло более 45 тыс. птиц тупиков, занесенных в Красную книгу, большая часть птиц погибла. Руководитель профильного подразделения LPO Камиль Робер заявил, что такие случаи для местного побережья крайне редки. Последний раз подобную ситуацию наблюдали в 2014 году.

Европа
рыбы
Венеция
каналы
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.