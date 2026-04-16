Захарова напомнила организаторам морской блокады об Уставе ООН

Блокада Ормузского пролива Соединенными Штатами неправомерна, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, меры Вашингтона нарушают Устав ООН и морское право, а также способствуют эскалации конфликта.

Меры США по введению морской блокады, будь то перехват судов или блокировка иранских портов, необходимо рассматривать исключительно в качестве односторонних и неправомерных с точки зрения как Устава ООН, так и международного морского права в частности, — отметила Захарова.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев выразил мнение, что Международный суд ООН закроет глаза на убийство лидеров Ирана. Дело в том, что он в большей степени финансируется именно США, добавил эксперт.

До этого министр войны США Пит Хегсет предупредил, что Белый дом начинает усиливать экономическое давление на Иран. Также, по его словам, если Тегеран примет «неподходящее решение», то столкнется с бомбардировками своей инфраструктуры и энергообъектов.