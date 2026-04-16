Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
16 апреля 2026 в 18:51

Захарова напомнила организаторам морской блокады об Уставе ООН

Захарова назвала неправомерной блокаду Ормузского пролива США

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Блокада Ормузского пролива Соединенными Штатами неправомерна, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, меры Вашингтона нарушают Устав ООН и морское право, а также способствуют эскалации конфликта.

Меры США по введению морской блокады, будь то перехват судов или блокировка иранских портов, необходимо рассматривать исключительно в качестве односторонних и неправомерных с точки зрения как Устава ООН, так и международного морского права в частности, — отметила Захарова.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев выразил мнение, что Международный суд ООН закроет глаза на убийство лидеров Ирана. Дело в том, что он в большей степени финансируется именно США, добавил эксперт.

До этого министр войны США Пит Хегсет предупредил, что Белый дом начинает усиливать экономическое давление на Иран. Также, по его словам, если Тегеран примет «неподходящее решение», то столкнется с бомбардировками своей инфраструктуры и энергообъектов.

Власть
Мария Захарова
США
Ормузский пролив
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.