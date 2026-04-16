Глава офиса Зеленского смирился с потерей Донбасса: что это значит

Глава офиса президента (ОП) Украины Кирилл Буданов выступает за вывод ВСУ из Донбасса, сообщило издание «Страна». При этом ранее бывший руководитель разведки публично заявил о заметном прогрессе в переговорах с Россией и даже выступил против гонений на каноническую Украинскую православную церковь. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают такую трансформацию в «миротворца» неслучайной. Что задумал Буданов и на каких позициях он на самом деле стоит — в материале NEWS.ru.

Что Буданов говорит о конфликте с Россией

Согласно данным «Страны», Буданов, как и глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия, считает необходимым прислушаться к позиции президента США Дональда Трампа и вывести ВСУ из Донбасса в обмен на гарантии безопасности и американские инвестиции в Украину. По словам источников, оба политика понимают, что затяжной конфликт истощает республику, а дальнейшие условия мирного урегулирования могут быть для нее менее выгодными.

Сам Буданов такую позицию не подтверждал. Однако в своем апрельском интервью агентству Bloomberg он сказал, что в переговорах с Москвой у Киева наметился заметный прогресс. По его оценке, РФ на самом деле стремится завершить конфликт и достижение соглашения не должно занять много времени. Руководитель ОП также высоко оценил компетентность российских дипломатов.

«Россияне очень хорошо знают, как вести переговоры. Все понимают реальную ситуацию. У них есть точные данные — карты, цифры, расчеты, на сколько хватит ресурсов, сколько это будет стоить», — заявил чиновник.

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с NEWS.ru отметил, что публичные и кулуарные заявления Буданова наглядно демонстрируют раскол в украинской переговорной группе. Она, по его словам, поделилась на две фракции — «американскую» и «британскую».

«Позицию американцев отстаивает Буданов: быстрее заключить сделку, в том числе отдав часть территории Донбасса. А те, кто на стороне британцев, говорят: никакого договора, только продолжение боев», — пояснил экс-нардеп.

Чего Буданов хочет на самом деле

Еще одним неожиданным заявлением Буданова стали слова об Украинской православной церкви (УПЦ), приходы которой пытаются передать раскольнической Православной церкви Украины.

«Насильно что-то делать в духовной сфере никогда не приносило результатов», — подчеркнул глава офиса президента.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский в своих соцсетях усомнился, что Буданов на самом деле обеспокоен напряженностью в религиозных общинах. Политик полагает, что кампания давления на УПЦ просто «выдохлась», поэтому риторику в ее отношении смягчили.

Однако Олейник видит иное объяснение поведению Буданова. Он напомнил, что на Украине давно ходят слухи о президентских амбициях бывшего главы разведки.

«Думаю, что он в данном случае нащупывает свою нишу как кандидат в президенты. Его заявление о том, что гонения на церковь недопустимы, что в конституции прописано отделение церкви от государства, — это расчет на православных. Он недавно вышел вместе с женой на Пасху, и это все, конечно, подсветили», — заметил собеседник.

Буданов изменился или нет?

До своего назначения в ОП Буданов в качестве главы разведуправления МО Украины курировал организацию диверсий и террористических актов на территории России. Более того, он лично принимал участие во вторжении украинских формирований в Курскую область — об этом в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук рассказал командир так называемого Спецподразделения Тимура на базе ГУР.

Опрошенные NEWS.ru эксперты уверены: несмотря на «примирительные» выступления, отношение Буданова и к конфликту, и к России вряд ли поменялось. По словам Олейника, на руках главы ОП столько крови, что его вряд ли можно отнести к «миротворцам». Но он может попытаться сыграть такую роль.

«Помните раннего Зеленского? Он говорил: „Мы хоть с чертом договоримся, я готов“. А что в итоге? Поэтому и Буданов каким был, таким и остался. Его позиция не меняется. Он понимает, что Украине нужна временная передышка, чтобы подтянуть побольше оружия, мобилизовать людей. Но он не миротворец», — подчеркнул собеседник.

Политолог Владимир Скачко придерживается схожего мнения. По его словам, публичная позиция Буданова отражает лишь перемены в его карьере, но не готовность по-настоящему урегулировать конфликт.

«Сейчас как глава ОП он отвечает за то, чтобы либо конфликт шел хорошо, либо мир хорошо заключался. Это его функциональные обязанности и компетенции. Пока ничего из того, что он говорил после смены униформы на костюм, не случилось. Зато, если будут выборы и главным запросом у электората будет мир — как в 2019-м году, когда победил Зеленский, — Буданов будет на коне. Общество простит ему все, даже если он ел христианских младенцев», — заключил собеседник.

