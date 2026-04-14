Российские дипломаты высококомпетентны и обладают точными данными о ситуации на фронте и в экономике, заявил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов в интервью Bloomberg. Он также отметил хорошую подготовку к переговорному процессу.

Россияне также очень хорошо знают, как вести переговоры. Все понимают реальную ситуацию. У них есть точные данные — карты, цифры, расчеты, на сколько хватит ресурсов, сколько это будет стоить, — подчеркнул экс-глава ГУР.

Ранее Буданов заявил, что не боится спорить и отстаивать свою позицию, в том числе в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он также напомнил, что является Героем Украины.

До этого глава офиса Зеленского заявил о приближении некоего «триггерного события», которое может обернуться для Украины катастрофой. По его мнению, страна подходит к критической точке. Военный политолог Александр Перенджиев, комментируя таинственные намеки экс-главы ГУР о «триггерном событии», выразил мнение, что тот мог предупредить о скорой смене власти в стране.