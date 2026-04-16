«Другое отчество»: Наталья Штурм раскрыла семейный секрет о своем отце

Певица и блогер Наталья Штурм заявила, что ей при рождении было дано неправильное отчество — на самом деле она не Юрьевна, а Игоревна. По ее словам, мать опасалась, что отец ребенка будет предъявлять свои права, и потому решила написать в метрике выдуманное имя, передает корреспондент NEWS.ru.

Отца у меня не было от слова вообще. Он сказал: «мне дети не нужны», и снял с себя все полномочия. У меня даже отчество другое. Я могу сказать эксклюзивную информацию для вашего издания, что на самом деле я не Юрьевна, я Игоревна. Но мама не хотела чтобы он мог предъявить какие-то на меня права, поэтому она записала в метрике, что я от некоего Юрия Александровича Штурм, — пояснила артистка.

Певица и блогер Наталья Штурм выступила с инициативой создать на базе портала «Госуслуги» специализированную платформу «Семья». По ее замыслу, сервис поможет мужчинам и женщинам знакомиться именно для создания семьи и рождения детей. Соответствующее предложение она озвучила в ходе круглого стола в Госдуме, посвященного теме отцовства.

Также Наталья Штурм сообщила, что перестала общаться с сыном Арсением из-за его обиды. По признанию артистки, прозвучавшим на круглом столе в Госдуме, их контакты прекратились шесть лет назад.