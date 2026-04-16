Медведев спустил с небес Трампа с мечтами о захвате «всей нефти»

Никто не позволит президенту США Дональду Трампу захватить все мировые запасы нефти, заявил зампред Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с экспертным советом по подготовке народной программы партии. Соответствующая трансляция опубликована на странице ЕР во «ВКонтакте». По его словам, хозяин Белого дома склонен делать много заявлений.
Один товарищ из-за океана говорит: «Мы придем и заберем всю нефть». Хотя, во-первых, кто ему даст забрать всю нефть везде, но тем не менее хочется, и вот человек говорит, но много чего говорит, — отметил Медведев.
При этом он подчеркнул, что Россия обладает огромным количеством ресурсов и способна ими делиться, особенно с заинтересованными государствами. Медведев также указал, что тема минерально-сырьевой базы и балансов в топливно-энергетическом комплексе должна найти отражение в народной программе партии.
Ранее президент США во время частного обеда с королем Нидерландов Виллемом-Александером заявил, что хочет как можно скорее завершить войну с Ираном. Американский лидер считает, что единственным способом переговорить с Тегераном является усиление давления на регион.