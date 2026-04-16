16 апреля 2026 в 19:41

Медведев спустил с небес Трампа с мечтами о захвате «всей нефти»

Медведев: никто не позволит Трампу захватить все нефтяные запасы

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Никто не позволит президенту США Дональду Трампу захватить все мировые запасы нефти, заявил зампред Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с экспертным советом по подготовке народной программы партии. Соответствующая трансляция опубликована на странице ЕР во «ВКонтакте». По его словам, хозяин Белого дома склонен делать много заявлений.

Один товарищ из-за океана говорит: «Мы придем и заберем всю нефть». Хотя, во-первых, кто ему даст забрать всю нефть везде, но тем не менее хочется, и вот человек говорит, но много чего говорит, — отметил Медведев.

При этом он подчеркнул, что Россия обладает огромным количеством ресурсов и способна ими делиться, особенно с заинтересованными государствами. Медведев также указал, что тема минерально-сырьевой базы и балансов в топливно-энергетическом комплексе должна найти отражение в народной программе партии.

Ранее президент США во время частного обеда с королем Нидерландов Виллемом-Александером заявил, что хочет как можно скорее завершить войну с Ираном. Американский лидер считает, что единственным способом переговорить с Тегераном является усиление давления на регион.

Власть
Дмитрий Медведев
Дональд Трамп
США
нефть
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

