Медведев спустил с небес Трампа с мечтами о захвате «всей нефти» Медведев: никто не позволит Трампу захватить все нефтяные запасы

Никто не позволит президенту США Дональду Трампу захватить все мировые запасы нефти, заявил зампред Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с экспертным советом по подготовке народной программы партии. Соответствующая трансляция опубликована на странице ЕР во «ВКонтакте». По его словам, хозяин Белого дома склонен делать много заявлений.

Один товарищ из-за океана говорит: «Мы придем и заберем всю нефть». Хотя, во-первых, кто ему даст забрать всю нефть везде, но тем не менее хочется, и вот человек говорит, но много чего говорит, — отметил Медведев.

При этом он подчеркнул, что Россия обладает огромным количеством ресурсов и способна ими делиться, особенно с заинтересованными государствами. Медведев также указал, что тема минерально-сырьевой базы и балансов в топливно-энергетическом комплексе должна найти отражение в народной программе партии.

Ранее президент США во время частного обеда с королем Нидерландов Виллемом-Александером заявил, что хочет как можно скорее завершить войну с Ираном. Американский лидер считает, что единственным способом переговорить с Тегераном является усиление давления на регион.