16 апреля 2026 в 17:38

США и Израиль могут выйти сухими из воды после убийства лидеров Ирана

Политолог Перенджиев: суд ООН закроет глаза на убийство лидеров Ирана

Фото: Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
Международный суд ООН закроет глаза на убийство лидеров Ирана, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев, комментируя слова официального представителя МИД страны Исмаила Багаи о планах привлечь Вашингтон и Тель-Авив к ответственности за агрессию против государства. По мнению военного политолога, подконтрольная американцам организация не будет возбуждать уголовные дела против лидеров США и Израиля.

Безусловно, у Ирана не получится [привлечь США и Израиль к ответу за убийство лидеров страны]. Я думаю, что никто не будет привлекать США и Израиль, прежде всего их руководителей, к какой-либо ответственности. Те, кто может привлекать, а это международный суд ООН, пойдут на попятную и не будут ничего возбуждать. Он как раз и финансируется в большей степени именно США. Тель-Авив имеет влияние на Вашингтон, так что этот номер, к сожалению, не пройдет, — сказал Перенджиев.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США ударят по энергетической инфраструктуре Ирана, если тот примет неверные решения. По его словам, морская блокада со стороны американских военных продолжится столько, сколько потребуется.

Софья Якимова
