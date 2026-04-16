«Лидирующее место»: Силуанов напомнил о размере госдолга России Силуанов: Россия стала одним из лидеров среди стран G20 по низкому госдолгу

Россия заняла одно из ведущих мест среди стран «Большой двадцатки» по уровню госдолга, сообщил министра финансов Антон Силуанов. По его словам, которые приводятся на сайте Минфина, устойчивость госфинансов обеспечивает бюджетная политика.

Проводимая бюджетная политика поддерживает устойчивость государственных финансов: среди стран G20 Россия занимает лидирующее место по уровню государственного долга (16,5% ВВП), а дефицит в размере 2,6% ВВП в 2025 году остается на безопасном уровне, — отметил Силуанов.

