12 апреля 2026 в 12:47

США оказались в списке должников ВОЗ

МИД РФ: США не выполнили свои финансовые обязательства перед ВОЗ за два года

США не выполнили финансовые обязательства перед Всемирной организацией здравоохранения за 2025–2026 годы, заявил в разговоре с РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов. По его словам, государство имеет задолженность еще за 2024 год

На данный момент США не выполнили свои обязательства ни за 2025, ни за 2026 годы, а также имеют задолженность за 2024 год, — сказал собеседник агентства.

О выходе США из ВОЗ было объявлено 22 января, ровно через год после выхода указа американского президента Дональда Трампа. По данным агентства Bloomberg, сумма задолженности США перед ВОЗ составляет около $260 млн (20 млрд рублей).

Ранее стало известно, что госдолг США превысил отметку в $39 трлн (3,2 квадриллиона рублей). Показатель продолжает расти на фоне ранее зафиксированного ускорения увеличения задолженности.

До этого в МВФ заявили, что госдолг достигнет 140% ВВП к 2031 году.

