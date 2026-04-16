Всегда будут дружественными: отношения Москвы и Баку вышли на новый уровень

Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время заявления для СМИ в государственной резиденции «Загульба»

Россия и Азербайджан начинают новый этап отношений, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Стороны урегулировали спорные вопросы, включая компенсации в связи с крушением самолета AZAL, и активизировали политический диалог, а также экономическое сотрудничество. Как Москва и Баку преодолели кризис после авиакатастрофы и как дальше будут развивать взаимодействие — в материале NEWS.ru.

Что Матвиенко сказала о сотрудничестве Москвы и Баку

Валентина Матвиенко встретилась со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой на полях ассамблеи Межпарламентского союза в Стамбуле. Они подчеркнули регулярность межпарламентских контактов и высокий уровень сотрудничества на международных площадках.

Спикер Совфеда подчеркнула, что урегулирование последствий крушения самолета AZAL открывает новые возможности для развития связей двух стран. По ее словам, российско-азербайджанские отношения «имеют огромный потенциал взаимовыгодного сотрудничества и развиваются в самых широких сферах».

В свою очередь Гафарова передала приветствие президента Азербайджана Ильхама Алиева и подтвердила приверженность курсу на всестороннее сотрудничество.

«Отношения между Азербайджаном и Россией всегда были, есть и будут самые дружественные. И то, что они сегодня развиваются, очень радует», — подчеркнула Гафарова.

Валентина Матвиенко во время встречи со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой Фото: СФ РФ

Российская сторона отметила вклад Баку в решение гуманитарных задач — в частности, помощь в эвакуации российских граждан из Ирана и транзите гуманитарных грузов.

Как Москва и Баку разрешили спор вокруг крушения самолета AZAL

Россия и Азербайджан сообщили о завершении урегулирования ситуации, связанной с крушением самолета AZAL в Актау.

Министерства иностранных дел двух стран опубликовали совместное заявление, в котором подвели итоги работы по ликвидации последствий крушения лайнера азербайджанской авиакомпании AZAL, произошедшего в 2025 году.

В документе отмечается, что все спорные вопросы, включая компенсационные выплаты, были полностью решены в соответствии с договоренностями, достигнутыми главами государств на встрече в Душанбе 9 октября прошлого года.

В заявлении подчеркивается, что принятые решения отражают намерение сторон и дальше развивать сотрудничество и укреплять союзнические отношения.

«Это создает благоприятные возможности для дальнейшего развития отношений во всех сферах. Мы как бы сняли для этого эмоционально-политическое препятствие. Это надо приветствовать», — подчеркнул в беседе с NEWS.ru глава комитета СФ по международным делам Григорий Карасин.

Трагедия со сбитым азербайджанским гражданским самолетом серьезно ухудшила отношения между Азербайджаном и Россией, поставив под угрозу ключевые экономические и инфраструктурные проекты, включая транспортный коридор «Север — Юг» и энергетическое сотрудничество, заявил NEWS.ru депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

Спасатели на месте крушения под Актау пассажирского самолета Embraer ERJ-190AR Azerbaijan Airlines, выполнявшего рейс Баку — Грозный Фото: Стрингер/NEWS.ru

«В результате здравый смысл в отношениях Москвы и Баку снова победил. Перелом наступил после встречи президентов в Душанбе. И это произошло после того, как Россия в итоге признала, что „непреднамеренно ПВО повредила азербайджанский гражданский лайнер“, и выразила готовность выплатить компенсации», — сказал Мусабеков.

Депутат от правящей партии «Ени Азербайджан» («Новый Азербайджан») Айдын Миразаде в беседе с NEWS.ru указал, что даже при острых разногласиях Москва и Баку предпочитают решать вопросы путем переговоров и искать новые направления сотрудничества. Он также подчеркнул наличие тесных экономических и гуманитарных связей, включая взаимные инвестиции, диаспоры и распространение русского языка в Азербайджане.

Говоря об инциденте с авиалайнером, эксперт назвал его вопросом суверенитета. «Это был вопрос уважения независимости Азербайджана. Жесткая позиция Баку и последующие извинения со стороны России с договоренностями о компенсациях показали способность сторон решать кризисы через диалог. Это говорит о взаимном уважении и готовности двигаться дальше», — подчеркнул эксперт.

В целом, по его мнению, даже сложные ситуации между соседними государствами преодолимы. «Все вопросы решаемы при наличии политической воли и уважения», — заключил он.

Почему РФ и Азербайджан заинтересованы в углублении сотрудничества

Сближение двух стран происходит и на фоне напряженной ситуации вокруг Ирана. Азербайджан оперативно оказал поддержку России в эвакуации граждан, а также продолжает содействовать доставке гуманитарной помощи. В частности, в конце марта на границе с Ираном была передана очередная партия грузов.

Сегодня, когда конфликт вокруг Ирана грозит обрушить безопасность всего региона, прагматичный и взаимоуважительный диалог Москвы и Баку должен получить новое измерение, заявил в беседе с NEWS.ru председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, потенциал для развития этого диалога в интересах двух народов сохраняется.

«Россия и Азербайджан имеют давнюю историю двусторонних отношений, основанных на добрососедстве и дружественных связях. Урегулирование ситуации вокруг катастрофы самолета AZAL открывает еще большие возможности для сотрудничества во всех сферах», — сказал парламентарий.

Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время переговоров президента РФ и президента Азербайджана Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

На фоне сложной международной обстановки Москва и Баку делают ставку на прагматизм и взаимную выгоду. Политический диалог, экономическая интеграция и совместные инфраструктурные проекты формируют устойчивую основу для дальнейшего сближения двух стран.

Как экономика сближает Москву и Баку

Параллельно усиливается экономическое взаимодействие между двумя странами. Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев на заседании межправкомиссии в Зангилане призвал российские компании активнее участвовать в проектах на территории республики. По его словам, которые передает агентство Report, в стране уже работают более 2100 предприятий с российским капиталом, охватывающих ключевые отрасли — от промышленности до услуг.

Баку подчеркивает, что создал благоприятные условия для инвесторов и намерен расширять присутствие российского бизнеса. Это соответствует логике углубления союзнических отношений, в основе которых — «дружба, доверие и партнерство». По результатам встречи в Зангилане стороны подписали ряд документов — дорожную карту по внедрению e-CMR (электронной транспортной накладной) в Азербайджане и России и расширению цифровизации в сфере автомобильных перевозок, а также дальнейшего развития транспортно-логистических связей.

По словам Мусабекова, особое значение для России имеет развитие транспортного коридора «Север — Юг» через Азербайджан, а также сотрудничество в энергетике и торговле, однако их реализация возможна только при наличии доверия.

«Мы соседние государства и одинаково заинтересованы в развитии наших отношений, сохранении добрососедства и партнерства», — подчеркнул он.

Карта транспортного коридора «Север — Юг» Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

В условиях геополитической турбулентности международный транспортный коридор «Север — Юг» становится ключевым элементом региональной логистики, обеспечивая бесперебойные поставки и укрепляя экономическую взаимозависимость Москвы и Баку. Маршрут через азербайджанскую территорию фактически превращается в основную сухопутную артерию, связывающую российские грузы с Ираном и далее с рынками Южной Азии и Ближнего Востока.

Таким образом урегулирование кризиса вокруг катастрофы AZAL стало не точкой напряжения, а точкой перезапуска российско-азербайджанских отношений. Сняв ключевые противоречия, Москва и Баку продемонстрировали способность договариваться даже в самых чувствительных вопросах и тем самым укрепили основу для дальнейшего сближения. В новых условиях именно экономика, транспортные коридоры и координация на фоне региональных вызовов будут определять динамику двусторонних связей, переводя их в более прагматичную и устойчивую плоскость.

Читайте также:

«Европа не заменит Россию»: Армению ждет экономический крах без ЕАЭС

Мир, стабильность, торговля: Азербайджан успешно развивает Южный Кавказ

ЕС хватит нефти и газа на месяц: когда они приползут к РФ за спасением