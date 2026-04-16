Политолог ответил, чего добивается Иран призывами США и Израиля к ответу

Тегеран докажет беспомощность ООН в урегулировании войн призывами наказать США и Израиль за убийство лидеров Ирана, которые, скорее всего, останутся без ответа, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, ООН может выступить только против тех стран, которые считаются противниками Запада.

Иран снова пытается тестировать систему международного права, и именно роль ООН заключается в предотвращении конфликтов, войн и их урегулировании. Скорее всего, Иран хочет еще раз доказать, что все эти институты на самом деле не работают на укрепление мирового правопорядка, а просто существуют. Чаще всего они работают более-менее эффективно, когда в их руки попадают враги Запада, — сказал Перенджиев.

Политолог также напомнил о похищении США президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которое не вызвало резкого осуждения мировой общественности. Он также подчеркнул, что и агрессия Вашингтона против мирных граждан Ирана осталась без ответа.

Иран, скорее всего, выступит с определенными разоблачительными заявлениями о существующем миропорядке в целом. Давайте вспомним убийство ливийского лидера Муаммара Каддафи. И что? А совсем недавнее похищение Мадуро. Что сделала ООН? Ничего. США под руководством [Дональда] Трампа совершают одно преступление за другим. Речь идет не только о лидерах, а убийство детей в школе, и никто за это не ответил. США не попытались хотя бы для приличия арестовать и посадить кого-то за эти военные преступления, — резюмировал Перенджиев.

Ранее Трамп во время частного обеда с королем Нидерландов Виллемом-Александером и королевой Максимой заявил, что хочет как можно скорее завершить войну с Ираном. Американский лидер считает, что единственным способом переговорить с Тегераном является усиление давления на регион.