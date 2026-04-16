Захарова поставила точку в вопросе американской блокады портов Ирана

Возможная вооруженная блокада портов и берегов Ирана американскими войсками станет преступлением или агрессией, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, такие действия однозначно подпадают под данные определения.

Если на деле речь пойдет о блокаде портов и берегов Ирана с применением вооруженных сил, то такие действия однозначно подпадают под определение «преступление, агрессия», — отметила Захарова.

Прежде представитель внешнеполитического ведомства напомнила, что российские власти не раз призывали к политико-дипломатическому урегулированию кризисной ситуации на Ближнем Востоке, у которой изначально не было военного решения. По словам Захаровой, Соединенные Штаты и Израиль потерпели «сокрушительное поражение» из-за своего одноколейного подхода.

Ранее дипломат отмечала, что Москва расценивает заявления США о якобы российских кибератаках перед выборами в конгресс как болезненный выпад. По ее словам, американская сторона воспроизводит стандартные русофобские схемы.