16 апреля 2026 в 18:50

Захарова поставила точку в вопросе американской блокады портов Ирана

Захарова: США совершат преступление при вооруженной блокаде портов Ирана

Фото: IMAGO/Markus Tischler/Global Look Press
Возможная вооруженная блокада портов и берегов Ирана американскими войсками станет преступлением или агрессией, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, такие действия однозначно подпадают под данные определения.

Если на деле речь пойдет о блокаде портов и берегов Ирана с применением вооруженных сил, то такие действия однозначно подпадают под определение «преступление, агрессия», — отметила Захарова.

Прежде представитель внешнеполитического ведомства напомнила, что российские власти не раз призывали к политико-дипломатическому урегулированию кризисной ситуации на Ближнем Востоке, у которой изначально не было военного решения. По словам Захаровой, Соединенные Штаты и Израиль потерпели «сокрушительное поражение» из-за своего одноколейного подхода.

Ранее дипломат отмечала, что Москва расценивает заявления США о якобы российских кибератаках перед выборами в конгресс как болезненный выпад. По ее словам, американская сторона воспроизводит стандартные русофобские схемы.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

