16 апреля 2026 в 19:08

Стало известно текущее местоположение Елены Блиновской

Блиновскую не переводили из колонии Владимирской области

Елена Блиновская
Блогер Елена Блиновская, известная как «королева марафонов», находится в колонии Владимирской области, сообщает источник «Пятого канала», знакомый с ситуацией. В материале указано, что решений о ее переводе не принималось.

Распространяемая в СМИ информация о ее возможном переводе в зону специальной военной операции (СВО) не соответствуют действительности, подчеркивается в статье. При этом там напомнили, что Блиновскую приговорили к 4,5 года колонии, отбывать наказание ей осталось меньше половины срока

До этого стало известно, что имущество блогерши Елены Блиновской, признанной банкротом, продолжает уходить с молотка для погашения долгов перед налоговой. Теперь на торги выставлены нематериальные активы — восемь товарных знаков женщины, включая легендарный «Марафон желаний». Финансовый управляющий Блиновской Мария Ознобихина опубликовала документ о сборе коммерческих предложений от оценочных компаний.

Ранее Арбитражный суд Москвы признал незаконными сделки по передаче объектов недвижимости отцу Блиновской Олегу Останину. Таким образом, он удовлетворил заявление Ознобихиной.

