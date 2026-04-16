Посла Мексики вызвали в МИД на фоне скандала с задержанной россиянкой

Захарова: посла Мексики вызвали в МИД из-за незаконного удержания россиянки

Здание МИД РФ Здание МИД РФ Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Посла Мексики вызвали в Министерство иностранных дел РФ на фоне инцидента с незаконным удерживанием несовершеннолетней россиянки, сообщила представитель ведомства Мария Захарова на брифинге. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, девушка находится в закрытом спецучреждении.

Был вызван посол Мексики. <...> Ему вновь заявлена решительная обеспокоенность в связи с бездействием мексиканских властей в разрешении ситуации с несовершеннолетней гражданкой России. Напомню, она незаконно удерживается государственными органами опеки Мексики в закрытом специализированном учреждении, — уточнила Захарова.

Ранее сообщалось, что мексиканские власти отказываются возвращать в Россию несовершеннолетнюю гражданку страны, которую удерживают в учреждении Генпрокуратуры по делам семьи и детей. Как сказал заведующий консульским отделом посольства РФ в Мексике Яков Федоров, с августа 2025 года дипломатам не предоставляют консульского доступа к девушке, а все обращения в мексиканские инстанции остаются без ответа.

Член Совета по правам человека при президенте РФ, правозащитник Ева Меркачева заявляла, что возвращение 17-летней россиянки из Мексики нужно обсуждать с высшим руководством страны. По ее словам, в решении этого вопроса могут помочь международные организации, в частности комитет по правам ребенка.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
