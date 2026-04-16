Глава Пентагона раскрыл, ждут ли США помощи союзников в Ормузском проливе

США не рассчитывают на помощь от своих союзников в проведении военных операций в Ормузском проливе, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. По его словам, страны-партнеры должны заниматься развитием собственного военного потенциала. Трансляцию брифинга вел американский телеканал CNBC.

Союзникам необходимо вкладывать средства в их потенциал, чтобы они могли проецировать силу и выполнять базовые задачи типа зачистки [Ормузского] пролива. Мы на это не рассчитываем. Но было бы здорово, если бы это произошло, — отметил Хегсет.

Ранее политолог Евгений Семибратов предположил, что президент США Дональд Трамп начал блокаду Ормузского пролива для демонстрации величия и силы США. По его словам, таким образом американский лидер также добивается резкого повышения стоимости нефти и наносит удар по экономическим интересам Китая, вынуждая его влиять на Иран.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение президента США заблокировать Ормузский пролив продолжит негативно влиять на мировые рынки. По словам представителя Кремля, многие аспекты этой ситуации остаются неопределенными.