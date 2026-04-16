16 апреля 2026 в 16:39

Глава Пентагона раскрыл, ждут ли США помощи союзников в Ормузском проливе

Хегсет: США не рассчитывают на помощь от союзников в Ормузском проливе

Пит Хегсет Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
США не рассчитывают на помощь от своих союзников в проведении военных операций в Ормузском проливе, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. По его словам, страны-партнеры должны заниматься развитием собственного военного потенциала. Трансляцию брифинга вел американский телеканал CNBC.

Союзникам необходимо вкладывать средства в их потенциал, чтобы они могли проецировать силу и выполнять базовые задачи типа зачистки [Ормузского] пролива. Мы на это не рассчитываем. Но было бы здорово, если бы это произошло, — отметил Хегсет.

Ранее политолог Евгений Семибратов предположил, что президент США Дональд Трамп начал блокаду Ормузского пролива для демонстрации величия и силы США. По его словам, таким образом американский лидер также добивается резкого повышения стоимости нефти и наносит удар по экономическим интересам Китая, вынуждая его влиять на Иран.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение президента США заблокировать Ормузский пролив продолжит негативно влиять на мировые рынки. По словам представителя Кремля, многие аспекты этой ситуации остаются неопределенными.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
