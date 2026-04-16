Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
16 апреля 2026 в 16:13

Экс-депутат Рады объяснил, почему Буданову не стать «миротворцем»

Экс-депутат Рады Олейник: у Буданова на руках много крови для роли миротворца

Владимир Олейник Владимир Олейник Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

У главы Офиса президента Украины Кирилла Буданова столько крови на руках, что его вряд ли можно отнести к миротворцам, сказал NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. Так он прокомментировал недавние заявления экс-начальника украинской разведки о скором заключении мира с Россией.

Буданов каким был, таким и остался. Его позиция не меняется. Он понимает, что Украине нужна временная передышка, чтобы подтянуть побольше оружия, мобилизовать людей. Но он не миротворец, — отметил собеседник.

Олейник считает, что публичные и кулуарные заявления Буданова наглядно демонстрируют раскол в украинской переговорной группе. Она, по его словам, поделилась на две фракции — «американскую» и «британскую».

Позицию американцев отстаивает Буданов: быстрее заключить сделку, в том числе отдав часть территории Донбасса. А те, кто на стороне британцев, говорят: никакого договора, только продолжение боев, — пояснил экс-нардеп.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Буданов и руководитель парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия выступают за вывод ВСУ из Донбасса. Такая позиция, связана в первую очередь с оценкой текущего состояния конфликта.

Европа
Украина
Донбасс
Кирилл Буданов
Дмитрий Горин
Д. Горин
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова объяснила, во что Зеленский превращает Украину
Садовод рассказал, где покупать качественные саженцы
Захарова назвала главного спонсора кризиса на Украине
Посольство РФ прокомментировало награждение Зеленского особой премией
Стала известна судьба заложников в захваченном банке в Неаполе
Гладков передал бразды правления своему подчиненному
При изучении иска к экс-замглавы Минтранса обнаружены секретные документы
Военэксперт озвучил важный нюанс планирования операции США на Кубе
Hyundai зарегистрирует новый товарный знак в России
Массовая авария с участием грузовика произошла в Мурманске
Оверчук: Россия намерена учредить совместный с Азербайджаном университет
Обогнали всю Европу. Россия — четвертая в мире по ВВП: что это значит
Министр войны объявил о планах США обрушить «экономическую ярость» на Иран
«Лучший форвард своего времени»: клуб-претендент на РПЛ о подписании Дзюбы
Находящийся в розыске преступник застрелил полицейского и скрылся
«Мерзкие предложения»: Никоненко объяснил, почему почти не снимался в 90-е
Сталкер из «Дайвинчика»: одноногий сумасшедший год отравляет жизнь девушке
Продюсер Пригожин рассказал, кого следует отправлять на «Интервидение»
Минобороны раскрыло главную цель в совершенствовании ОДКБ
Автоэксперт предупредил о росте цен на импортные шины
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.