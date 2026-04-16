Экс-депутат Рады объяснил, почему Буданову не стать «миротворцем»

У главы Офиса президента Украины Кирилла Буданова столько крови на руках, что его вряд ли можно отнести к миротворцам, сказал NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. Так он прокомментировал недавние заявления экс-начальника украинской разведки о скором заключении мира с Россией.

Буданов каким был, таким и остался. Его позиция не меняется. Он понимает, что Украине нужна временная передышка, чтобы подтянуть побольше оружия, мобилизовать людей. Но он не миротворец, — отметил собеседник.

Олейник считает, что публичные и кулуарные заявления Буданова наглядно демонстрируют раскол в украинской переговорной группе. Она, по его словам, поделилась на две фракции — «американскую» и «британскую».

Позицию американцев отстаивает Буданов: быстрее заключить сделку, в том числе отдав часть территории Донбасса. А те, кто на стороне британцев, говорят: никакого договора, только продолжение боев, — пояснил экс-нардеп.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Буданов и руководитель парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия выступают за вывод ВСУ из Донбасса. Такая позиция, связана в первую очередь с оценкой текущего состояния конфликта.