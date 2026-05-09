Россия не поддержит проект резолюции США и Бахрейна по Ирану

Россия не может поддержать проект резолюции, подготовленный американской и бахрейнской сторонами по Ирану, заявил «Известиям» заместитель министра иностранных дел РФ Александр Алимов. Москва призывает отозвать документ.

На столе переговоров также находится американо-бахрейнский проект, который мы поддержать не можем. Сейчас мы призываем соавторов американо-бахрейнского проекта отозвать его, не форсировать принятие решений по нему, потому что мы не видим пока потенциала для этого документа, — сказал дипломат.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп ищет способы выйти из военного противостояния с Ираном без возобновления полномасштабных боевых действий. Источники отметили, что ему надоел конфликт.

До этого Fox News сообщил, что американские военные нанесли авиаудары по пустым нефтяным танкерам класса VLCC, пытавшимся вернуться в Иран через Ормузский пролив. Представители США подтвердили поражение нескольких крупных судов, которые намеревались преодолеть установленную морскую блокаду республики.