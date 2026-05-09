День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 мая 2026 в 00:30

Россия не поддержит проект резолюции США и Бахрейна по Ирану

Алимов заявил, что Россия откажется поддержать резолюцию США и Бахрейна по Ирану

Фото: Xie E/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия не может поддержать проект резолюции, подготовленный американской и бахрейнской сторонами по Ирану, заявил «Известиям» заместитель министра иностранных дел РФ Александр Алимов. Москва призывает отозвать документ.

На столе переговоров также находится американо-бахрейнский проект, который мы поддержать не можем. Сейчас мы призываем соавторов американо-бахрейнского проекта отозвать его, не форсировать принятие решений по нему, потому что мы не видим пока потенциала для этого документа, — сказал дипломат.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп ищет способы выйти из военного противостояния с Ираном без возобновления полномасштабных боевых действий. Источники отметили, что ему надоел конфликт.

До этого Fox News сообщил, что американские военные нанесли авиаудары по пустым нефтяным танкерам класса VLCC, пытавшимся вернуться в Иран через Ормузский пролив. Представители США подтвердили поражение нескольких крупных судов, которые намеревались преодолеть установленную морскую блокаду республики.

Власть
Россия
США
Иран
Ближний Восток
Александр Алимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова раскритиковала запрет песен Победы в Германии
Стали известны подробности вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius
ВС РФ сбросили с дронов листовки с важным посланием для ВСУ в День Победы
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 9 мая
Запад призвали срочно начать переговоры с Россией
США атаковали судно наркотеррористов в Тихом океане
Помолвка, война за алименты, потеря популярности: как живет Тимур Родригез
Австралия сократила поддержку Украине
В Венгрии оценили последствия поддержки Зеленского для будущего Европы
МИД РФ ответил ЕС на попытки переписать историю победы в ВОВ
Военнослужащим могут ввести доплаты ко Дню Победы
В России изменился порядок налогообложения банковских вкладов
Трамп назвал условие отправки переговорщиков по Украине в РФ
Историк раскрыл правду о смерти свояка Гитлера
Трамп узаконил пиратство: РФ против каперства, но если что — ответит жестко
Трамп неожиданно высказался о продлении перемирия по Украине
В Ростехе раскрыли, какую часть нужд армии закрывают в зоне СВО
Под Харьковом уничтожили 16 наемников из Колумбии
Проблемы со здоровьем, хайп, песня про квартиру: как живет Лариса Долина
Захарова заявила о попытках «перепрошить» жителей Прибалтики
Дальше
Самое популярное
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Янковский, возвращение в кино, рождение сына: как живет Диана Пожарская
Культура

Янковский, возвращение в кино, рождение сына: как живет Диана Пожарская

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.