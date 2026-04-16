16 апреля 2026 в 16:21

США завершили вывод своего контингента с территории Сирии

МИД Сирии: США завершили вывод своих сил с территории страны

Международная коалиция во главе с США завершила вывод военного контингента с территории Сирии, сообщил МИД САР. В министерстве отметили, что силы выполнили цели по борьбе с ИГ(«Исламское государство», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Сирийское правительство считает, что решение США завершить свою военную миссию в Сирии отражает общую оценку, согласно которой условия, изначально потребовавшие американского военного присутствия в Сирии — а именно противодействие региональному подъему ИГ — кардинально изменились, — отметили в ведомстве.

В ведомстве отметили, что государство находится в положении, которое позволяет ему возглавить борьбу с терроризмом изнутри, вместе с международным сообществом. В МИД Сирии отметили, что передача объектов под контроль национальной армии осуществлена при полной координации между американским и сирийским правительствами.

Ранее западные СМИ сообщили, что связанные с бывшим президентом Сирии Башаром Асадом структуры участвовали в схеме отправки оружия в Колумбию в обмен на наркотики. Одну из таких схем якобы раскрыли американские власти. Сообщалось, что двоюродный брат Асада Антуан Кассис год назад должен был доставить в Сирию 500 кг кокаина, полученного в обмен на вооружение, но был задержан Управлением по борьбе с наркотиками США.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
