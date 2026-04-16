США завершили вывод своего контингента с территории Сирии МИД Сирии: США завершили вывод своих сил с территории страны

Международная коалиция во главе с США завершила вывод военного контингента с территории Сирии, сообщил МИД САР. В министерстве отметили, что силы выполнили цели по борьбе с ИГ(«Исламское государство», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Сирийское правительство считает, что решение США завершить свою военную миссию в Сирии отражает общую оценку, согласно которой условия, изначально потребовавшие американского военного присутствия в Сирии — а именно противодействие региональному подъему ИГ — кардинально изменились, — отметили в ведомстве.

В ведомстве отметили, что государство находится в положении, которое позволяет ему возглавить борьбу с терроризмом изнутри, вместе с международным сообществом. В МИД Сирии отметили, что передача объектов под контроль национальной армии осуществлена при полной координации между американским и сирийским правительствами.

